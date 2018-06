Brüssel (AFP) Unmittelbar vor der entscheidenden Phase der UN-Klimakonferenz haben in Belgien mehr als zehntausend Menschen den Abschluss eines "ambitionierten und verpflichtenden Abkommens" gefordert. Die Demonstranten versammelten sich am Sonntag am Strand von Ostende, wohin sie wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen bei der Klimakonferenz ausweichen mussten. Die Teilnehmer forderten auf Schildern und Spruchbändern unter anderem eine Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen und internationale Solidarität beim Bemühen um die Rettung der Erde.

