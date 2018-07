Jerusalem (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck wird heute eine Rede in Jerusalem halten. Mit seinem Auftritt in der Hebräischen Universität will er ein Zeichen für die gemeinsame Zukunft Deutschlands und Israels setzen. Gauck erhält die Ehrendoktorwürde der Hochschule. Am Morgen ist zunächst ein Arbeitsfrühstück mit Premierminister Benjamin Netanjahu geplant. Am Abend fliegt der Bundespräsident dann weiter nach Jordanien. Dort will Gauck auch ein Flüchtlingslager an der Grenze zu Syrien besuchen.

