Berlin (AFP) Hollywood-Star Angelina Jolie hat den Einsatz der Bundeskanzlerin in der Flüchtlingskrise gelobt und mehr Engagement anderer Länder gefordert. "Ich würde liebend gern Angela Merkel treffen", sagte Jolie der "Welt am Sonntag". "Ich hoffe, das geschieht eines Tages." Deutschland habe "in der bisherigen Flüchtlingskrise Stärke bewiesen und sehr viele Menschenleben gerettet", betonte die Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR.

