Berlin (AFP) In der Auseinandersetzung um schnellere Asylverfahren hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) kritisiert. In der "Bild am Sonntag" sprach sie von "Zuständen, die nicht tragbar sind". Sie verlangte auch mehr Einsatz von den Bamf-Beamten: "Dienst von Montag bis Freitag - das geht in diesen Zeiten nicht mehr". In den Kommunen und den Ländern arbeiteten die Mitarbeiter im Schichtdienst sowie am Wochenende und kloppten Überstunden. Das müsse auch das Bamf leisten können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.