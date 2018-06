Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel will mit einem milliardenschweren Bildungsprogramm Flüchtlingskinder, aber auch alle anderen Kinder und Familien in Deutschland unterstützen. "Wir müssen aufpassen, dass sich der Satz: 'Für die Flüchtlinge macht ihr alles, für uns nichts' nicht in die Mitte der Gesellschaft frisst", sagte Gabriel der "Bild am Sonntag". Die SPD wolle deshalb fünf Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr in ein Integrationskonzept investieren.

