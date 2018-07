Berlin (dpa) - Bockwurst mit Kartoffelsalat ist das traditionelle Heiligabend-Essen von mehr als jedem Vierten in Deutschland. Der Klassiker kommt am Vortag des Weihnachtsfests bei 26 Prozent auf den Tisch, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov ermittelte. Bei älteren Menschen ab 55 Jahren ist Kartoffelsalat an Heiligabend am beliebtesten. Braten, Steak oder Schnitzel gibt es üblicherweise bei 14 Prozent, Gänsebraten bei 9 Prozent, die Dauerbrenner Raclette und Fondue bei 8 beziehungsweise 6 Prozent. Fisch ist an Heiligabend eher unüblich - den gibt es bei 6 Prozent der Befragten.

