Tunica (dpa) - Der US-Schauspieler Morgan Freeman (78) hat eine außerplanmäßige Landung unverletzt überstanden.

Nach dem Start in dem kleinen Städtchen Tunica im US-Bundesstaat Mississippi sei ein Reifen des Flugzeugs abgebrochen, was zu weiteren Problemen geführt habe, teilte Freeman in der Nacht zum Sonntag über seinen Sprecher mit.

"Aber dank meines ausgezeichneten Piloten Jimmy Hobson sind wir sicher und ohne einen Kratzer gelandet. Vom Flugzeug kann ich allerdings nicht dasselbe sagen."

Freeman und der Pilot waren US-Medienberichten zufolge die einzigen beiden Menschen an Bord des Flugzeuges. Der Schauspieler und Oscarpreisträger ("Miss Daisy und ihr Chauffeur", "Million Dollar Baby") war demnach auf dem Weg nach Texas zu Dreharbeiten.

Bericht von NBC