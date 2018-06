Honolulu (SID) - Nach einer Revolte der Fußball-Weltmeisterinnen ist das für Sonntag angesetzte Länderspiel der USA auf Hawaii gegen Trinidad und Tobago kurzfristig abgesagt worden. Die US-Stars hatten sich zuvor öffentlich vehement über den katastrophalen Zustand des Kunstrasens im Aloha Stadium in Honolulu beschwert.

"Die Trainingsplätze sowie die Spielfläche des Stadions waren schrecklich. Für uns ist es schwer, da niemand uns schützen wird, außer wir selbst. So sind wir in eine schwierige Situation gebracht worden, weil wir natürlich für unsere Fans spielen wollen", sagte Superstar Alex Morgan. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Mitspielerin Megan Rapinoe im Training auf einem Rasenplatz ohne gegnerische Einwirkung einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Wenige Stunden nach der öffentlichen Kritik wurde die Begegnung, das siebte der zehn Spiele umfassenden "Victory Tour" nach dem WM-Triumph in Kanada Anfang Juli, vom Verband US Soccer abgesagt. Der Kunstrasen genüge nicht den Ansprüchen für ein Länderspiel, hieß es in einem Statement. "Die Sicherheit der Spielerinnen ist immer unsere oberste Priorität", sagte Verbandssprecher Neil Buethe. Warum der Missstand nicht früher aufgefallen war, wurde nicht kommentiert.