Kaiserslautern (SID) - Der FC St. Pauli hat einen drohenden Absturz gestoppt. Nach zuvor zwei Niederlagen gewannen die Hamburger am letzten Spieltag der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern und behaupteten damit den Relegationsplatz. Entscheidender Mann war Lennart Thy mit seinen beiden Treffern (3. und 56.). "Der Sieg kann als verdient gelten, wir haben hinten gut dichtgehalten. Im Großen und Ganzen sind wir ganz glücklich", sagte Thy.

Die Roten Teufel, für die Daniel Halfar traf (67.), haben nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen dagegen die Aufstiegsränge erst einmal aus den Augen verloren. dabei wäre mehr drin gewesen, wie Torschütze Halfar bei Sky behauptete: "Wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben alles gegeben, wir waren die überlegene Mannschaft, wir haben es halt verpasst, noch ein Tor zu machen."

Nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer (0:2 bei 1860 München, 0:4 gegen den 1. FC Nürnberg) ging St. Pauli vor 29.352 Zuschauern auch dank gütiger Mithilfe des Gegners in Führung. Nachdem zunächst Bernd Nehrig an die Latte geköpft hatte, versuchte Chris Löwe den folgenden Kopfball von Thy zu klären - drosch den Ball aber endgültig ins Netz. Der starke Nehrig war der einzige Neue in St. Paulis Anfangself, die defensiv wesentlich besser stand als in den beiden Spielen zuvor, ihre Konter aber zunächst nicht sauber zu Ende spielte.

Die frühe Führung kam der Mannschaft von Ewald Lienen wie zu erwarten entgegen, sie zog sich zurück und ließ Lautern kommen - den Gastgebern fiel dabei zu wenig ein. Erst nach der Pause nahmen die Pfälzer, bei denen Patrick Ziegler und Jean Zimmer eine gute Leistung boten, Fahrt auf, kassierten aber prompt bei einem Konter den zweiten Gegentreffer. Danach stand St. Pauli noch tiefer, wackelte ein bisschen, gab sich aber nur noch bei der Flanke von Halfar, die an Freund und Feind vorbei ins Tor segelte, eine entscheidende Blöße.