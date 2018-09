Villarreal (SID) - Für den früheren U21-Nationalspieler Patrick Ebert ist die Fußball-Saison in Spanien wohl bereits im Dezember vorbei. Der Mittelfeldspieler von Rayo Vallecano hat am Sonntag während des 1:2 beim FC Villarreal in der Primera División vermutlich einen Achillessehnenriss erlitten. "Wir hoffen, dass wir uns irren, aber es sieht danach aus", sagte Trainer Paco Jémez nach dem Abpfiff.

Ebert war in der 20. Minute zum Kopfball hochgestiegen und unglücklich gelandet, sofort fasste er sich an die linke Ferse. Der 28-Jährige wurde mit schmerzverzerrten Gesicht vom Platz getragen.