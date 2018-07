London (AFP) In einer Londoner U-Bahn-Station sind mindestens drei Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Der Angriff habe sich am Samstagabend in der Station Leytonstone im Osten der britischen Hauptstadt ereignet, teilte die Polizei mit. Ein Mann sei festgenommen worden. Die Polizei ging von einem "terroristischen" Hintergrund aus. "Wir behandeln dies als terroristischen Vorfall", erklärte Chef der Antiterror-Polizei, Richard Walton. Er rief die Bevölkerung auf, "ruhig zu bleiben, aber wachsam zu sein".

