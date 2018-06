London (AFP) Nach einem Messerangriff in einer Londoner U-Bahn-Station geht die britische Polizei von einem "terroristischen" Hintergrund aus. Ein 29-Jähriger stach am Samstagabend in der Station Leytonstone im Osten der britischen Hauptstadt auf zwei Menschen ein und verletzte einen Mann schwer. Der Angreifer wurde festgenommen. Der Vorfall ereignete sich zwei Tage nach den ersten britischen Luftangriffen gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien.

