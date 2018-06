Berlin (SID) - Kapitän Fredrik Petersen wird den Handball-Bundesligisten Füchse Berlin verlassen - womöglich schon in der Winterpause. Der Linksaußen mit Vertrag bis 2017 macht von einer Klausel Gebrauch, dank der er vorzeitig in seine Heimat Schweden zurückkehren kann. Dies wird spätestens im Sommer geschehen. Petersens Nachfolger als Kapitän wird Torhüter Petr Stochl (Tschechien/39), der seinen Vertrag um zwei Jahre verlängerte. Das gaben die Füchse am Sonntagabend bekannt.