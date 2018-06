Berlin (dpa) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat sich für die Formel-1-Pause Nachhilfestunden in Italienisch verordnet.

"Die Kenntnisse sind besser, aber was das Lernen der Vokabeln betrifft, habe ich die Sache etwas schleifen lassen", sagte der 28 Jahre alte Hesse dem Schweizer "Sonntags-Blick".

Vor seiner zweiten Saison beim italienischen Traditionsrennstall will er nun seine sprachlichen Lücken füllen. "Da muss ich über den Winter einiges aufholen und wieder eine Lehrerin engagieren", erklärte Vettel. Der viermalige Weltmeister war zu Beginn dieses Jahres zu Ferrari gewechselt und hatte beim Saisonfinale in Abu Dhabi mit einem italienischen Geburtstagsständchen per Boxenfunk für seinen Renningenieur für Vergnügen gesorgt.

