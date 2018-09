Köln (SID) - Zum Abschluss des 15. Spieltags empfängt der VfB Stuttgart ab 15.30 Uhr Werder Bremen. Bei dem Krisengipfel treffen die derzeit wohl schlechtesten Teams der Liga aufeinander, die beide dringend punkten müssen. Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 ist das erste Hessen-Derby der beiden Traditionsklubs in der Bundesliga seit 33 Jahren. Das Spiel wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Beim ersten Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund stehen die Verfolgungsrennen der Männer und Frauen an. Die Bob-Piloten sind in Winterberg mit dem Vierer unterwegs. Die alpinen Ski-Rennläufer fahren in Beaver Creek einen Riesenslalom, die Frauen in Lake Louise/Kanada einen Super-G. In Lillehammer findet ein Weltcup-Einzel der Skispringer statt, die Kombinierer starten im Einzel und die Staffeln der Skilangläufer gehen in die Loipe.

Am 11. Spieltag kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Finales zwischen Meister Brose Baskets Bamberg und Bayern München. Im fünften Endspiel mussten sich die Bayern damals geschlagen geben. 20-mal standen sich die beiden Klubs bisher gegenüber, die Bilanz ist ausgeglichen: 10:10. Das Topduell am Nikolaussonntag beginnt um 17.00 Uhr.