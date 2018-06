New York (dpa) - Knapp zwei Wochen vor der Premiere des neuen "Star Wars"-Films werden heute in New York schon Jedis, Stormtroopers und Ewoks unterwegs sein. Hunderte kostümierte Läufer werden zum ersten "Star Wars Run" im Stadtteil Queens erwartet. Motto des Wettbewerbs: "Das Rennen sei mit dir". Der Lauf geht über fünf Meilen, was etwa acht Kilometern entspricht. Ein ernster Wettkampf soll es aber nicht werden. Unter anderem sei auch ein Star-Wars-Raumschiff dabei, das von einem Fahrrad getragen wird, sagte der Rennleiter.

