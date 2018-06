Berlin (dpa) - Die für den Anti-Terror-Einsatz gegen den IS abgestellte Fregatte "Augsburg" ist dem Einsatzkommando der Franzosen unterstellt worden. Wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr mitteilte, traf die Fregatte mit 230 Soldaten an Bord im südöstlichen Mittelmeer ein. Dort schloss sie sich dem Verband unter Führung des französischen Flugzeugträgers "Charles de Gaulle" an. Von der "Charles de Gaulle" aus will Frankreich Luftangriffe gegen die Terrormiliz IS fliegen. Dazu soll der Flugzeugträger durch den Suezkanal ins Arabische Meer verlegt werden.

