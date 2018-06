London (dpa) - Nach der Messerattacke in einer Londoner U-Bahn-Station mit drei Verletzten spricht die britische Polizei von einem Terrorakt. Laut Scotland Yard trug eines der Opfer schwere, aber keine lebensbedrohlichen Stichwunden davon. Der vermutlich 29 Jahre alte Angreifer wurde festgenommen. Medienberichten zufolge rief er bei seiner Tat in der Station im Londoner Osten: "Das ist für Syrien". Erst wenige Tage zuvor hatte die Royal Air Force erstmals Stellungen der Terrormiliz IS in Syrien bombardiert.

