Miami (AFP) Der Start eines unbemannten privaten Raumtransporters mit Nachschub für die Internationale Raumstation (ISS) ist zum dritten Mal wegen schlechten Wetters verschoben worden. Der Transporter "Cygnus" des Unternehmens Orbital konnte am Samstag wegen anhaltender Stürme nicht vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ins All starten, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

