Amman (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck ist von König Abdullah II. zu einem zweitägigen Besuch in Jordanien empfangen worden. Gauck will vor allem den Einsatz des Landes bei der Unterbringung von Hunderttausenden Syrien-Flüchtlingen würdigen. Auch der deutsche Beitrag beim Kampf gegen die Terrormiliz IS dürfte zur Sprache kommen. Mit Blick auf die von der Bundesregierung angestrebte Lastenteilung in der EU bei der Flüchtlingskrise sagte Gauck, man könne "nur hoffen, dass in den nächsten Wochen und Monaten aus den vorsichtigen Überlegungen wirklich konkrete Entscheidungen werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.