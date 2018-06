Berlin (AFP) Die vielfach als katastrophal kritisierte Versorgung von Flüchtlingen in Berlin beschäftigt nun auch die Justiz. Ein Bündnis von mehr als vierzig Berliner Anwälten zeigte am Montag den zuständigen Sozialsenator Mario Czaja (CDU) wegen Körperverletzung und Nötigung im Amt an, wie der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) mitteilte. Des Weiteren sei der Czaja unterstellte Leiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso), Franz Allert, wegen derselben Vorwürfe angezeigt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.