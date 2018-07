Karlsruhe (AFP) Das Verfahren zum Verbot der rechtsextremen NPD ist einen wichtigen Schritt weiter: Das Bundesverfassungsgericht will im kommenden März über den Antrag des Bundesrats auf ein Parteiverbot verhandeln. Wie das Gericht am Montag in Karlsruhe mitteilte, ließ der Zweite Senat den Verbotsantrag zur Verhandlung zu und beraumte dafür drei Verhandlungstage vom 1. bis zum 3. März 2016 an. (Az: 2 BvB 1/13)

