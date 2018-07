Budapest (AFP) Ein deutsches Flugzeug auf dem Weg nach Ägypten ist nach einer Bombendrohung in Budapest notgelandet. Wie die ungarische Polizei am Montag mitteilte, war die Maschine von Berlin kommend auf dem Weg nach Hurghada am Roten Meer. In Budapest würde nun das Gepäck der 120 Passagiere überprüft. Nähere Angaben machte die ungarische Polizei zunächst nicht.

