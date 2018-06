Neckarsulm (AFP) Die mehr als 81.000 Beschäftigten der Einzelhandelskette Kaufland bekommen von Januar an einen höheren Mindestlohn. Der Stundenlohn werde von mindestens neun auf mindestens zehn Euro erhöht, teilte Kaufland am Montag in Neckarsulm mit. Das Unternehmen gehört wie die Discounterkette Lidl zur Schwarz-Gruppe. Lidl zahlt seit dem 1. Juni mindestens 11,50 Euro pro Stunde.

