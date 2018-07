Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will der europäischen Luftfahrt einen Schub geben und sie gegenüber der weltweiten Konkurrenz unterstützen. Dank ihrer neuen Strategie könne der Flugverkehr zudem "sicherer und sauberer und die Flüge kürzer und billiger" werden, erklärte die Behörde am Montag in Brüssel.

