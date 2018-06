Paris (AFP) Fußballstar Franck Ribéry hat das französische Magazin "Closer" wegen eines Artikels verklagt, in dem ihm Verbindungen zur Prostitution unterstellt worden waren. Laut am Montag veröffentlichten Gerichtsdokumenten wirft der 32-Jährige dem Verlag Mondadori Magazine France schwere Rufschädigung vor. In dem "Closer"-Bericht unter dem Titel "Der neue Skandal, der den französischen Fußball erschüttern wird" hatte es geheißen, Ribéry habe Verbindungen zu einem Ermittlungsverfahren wegen Prostitution. In Wirklichkeit war der Bayern-München-Spieler lediglich ein Zeuge in dem Ermittlungsverfahren.

