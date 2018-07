Bonn (AFP) Die Monopolkommission hat vor Preiserhöhungen bei Inlandstelefonaten wegen des geplanten Verbots von Roaming-Gebühren innerhalb der EU gewarnt. Sie beurteile die laut EU-Vorgabe bis Juni 2017 vollendete Abschaffung der Gebühren "nicht uneingeschränkt positiv", hieß es in dem am Montag in Bonn vorgestellten Sondergutachten des Beratergremiums von Bundesregierung und Bundestag zu Wettbewerb und staatlichen Eingriffen im Telekom-Markt.

