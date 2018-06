Weiden (AFP) Weil sie ihr Neugeborenes direkt nach der Geburt auf der Kundentoilette eines Supermarktes getötet hat, ist eine 21-Jährige in Bayern vom Landgericht Weiden zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Weiden sprach die Frau am Montag des Totschlags in einem minder schweren Fall für schuldig, wie ein Gerichtssprecher sagte. Das Gericht blieb damit etwas unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von sechseinhalb Jahren.

