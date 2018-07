Berlin (AFP) In diesem Jahr sind nach den neuesten offiziellen Zahlen bislang 964.574 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des CSU-Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl hervor, die am Montag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Demnach wurden allein im November 206.101 Flüchtlinge in Deutschland registriert - so viele wie in keinem anderen Monat in diesem Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.