Berlin (AFP) Bei ihrem Besuch am Hindukusch hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) überzogene Erwartungen an die afghanische Armee eingeräumt. Nach der Übergabe der vollständigen Sicherheitsverantwortung an die afghanischen Sicherheitskräfte hätten diese "ein sehr hartes Jahr 2015" hinter sich, sagte von der Leyen am Montag während eines Besuchs im nordafghanischen Masar-i-Scharif dem ZDF-"Morgenmagazin". Es habe sich gezeigt, dass Afghanistans Partner "zu schnell, zu ehrgeizig den Rückzug der internationalen Gemeinschaft aus Afghanistan geplant" hätten.

