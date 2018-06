Masar-i-Scharif (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat Afghanistan weitere Hilfe zugesichert, diese aber an schnellere Reformen in dem Land geknüpft. "Klar ist, man kann sich auf uns verlassen, aber das ist kein Blankoscheck", sagte von der Leyen am Montag bei einem Truppenbesuch im nordafghanischen Masar-i-Scharif. Die Ministerin stimmte die Bundeswehr auf einen noch weitere Jahre dauernden Einsatz am Hindukusch ein.

