Brüssel (AFP) Sie soll pro Jahr Milliarden bringen und die Finanzbranche an den Kosten von Krisen beteiligen: Jetzt steht die Finanztransaktionssteuer womöglich auf der Kippe. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zeigte sich am Montag in Brüssel "hinreichend skeptisch", dass das Projekt von den elf beteiligten Ländern am Abend beschlossen werden könne. Österreich, das die Gespräche organisiert, sah in diesem Fall wenig Raum für eine Fortsetzung der Gespräche.

