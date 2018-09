Brüssel (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartet einen Vorschlag zur Vermeidung eines Ausscheidens von Großbritannien aus der Europäischen Union beim EU-Gipfel im Februar. In einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU vor dem Gipfel im Dezember schrieb Tusk, bei drei Reformforderungen der Briten gebe es Fortschritte. Derzeit gebe es aber "keinen Konsens" bei einem vierten Punkt: Der Forderung des britischen Regierungschefs David Cameron, wonach EU-Arbeitsmigranten erst nach vier Jahren Aufenthalt im Vereinigten Königreich ein Anrecht auf Sozialleistungen bekommen sollen.

