Berlin (dpa) - Schauspieler und Regisseur Til Schweiger

will einen Film über das Schicksal von geflüchteten Menschen drehen. "Wir sind dabei, einen Film um das Thema Flüchtlinge zu entwickeln", sagte Schweiger dem Magazin "Zeozwei". Das Projekt solle ein Unterhaltungsfilm werden, kein didaktischer Film. "Weil der nur Leute erreicht, die du nicht mehr überzeugen musst", so Schweiger. Vorbild sei sein Publikumserfolg "Honig im Kopf" mit Dieter Hallervorden als Demenzkrankem. Mehr könne er noch nicht sagen, so der Schauspieler.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.