Paris (AFP) Bei einer außergewöhnlichen Auktion in Paris sind Meteoriten im Gesamtwert von mehreren hunderttausend Euro versteigert worden. Glanzstück der Versteigerung am Montag war ein 110 Kilogramm schwerer Meteorit, der für 130.000 Euro den Besitzer wechselte. Das gute Stück war 1836 in Namibia entdeckt worden und ging an einen asiatischen Millionär, wie das Auktionshaus Drouot mitteilte.

