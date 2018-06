Paris (AFP) Wegen "Irreführung" ist der umstrittene Fahrdienstanbieter Uber in Frankreich zu einer Strafzahlung von 150.000 Euro verurteilt worden. Das Berufungsgericht in Paris entschied am Montag, dass UberPop eine "irreführende Geschäftspraxis" sei. Mit der Smartphone-App werden Fahrgäste an private Autofahrer vermittelt. UberPop-Fahrer verlangen in der Regel deutlich weniger Geld als Taxis, zahlen aber keine Steuern und Sozialabgaben. Ein im Herbst 2014 verabschiedetes Gesetz verbietet es in Frankreich, Fahrgäste an nicht-professionelle Fahrer zu vermitteln.

