Rio de Janeiro (SID) - Mit der Aufforderung zum Rücktritt des unter Korruptionsverdacht stehenden Präsidenten des brasilianischen Fußballverbandes, Marco Polo Del Nero, haben die Profis in den zehn Erstligapartien am Sonntag nach dem Anstoß für gut 15 Sekunden den Ball ruhen lassen, demonstrativ die Arme verschränkt oder sich auf den Rasen gesetzt. Die Aktion war ohne Vorankündigung von der Spielervertretung Bom Senso organisiert worden.

Gegen Del Nero hatte die Ethikkommission des Weltverbandes FIFA am vergangenen Donnerstag ein Verfahren eröffnet. Der Nachfolger des wegen Bestechlichkeit im Mai in der Schweiz verhafteten und mittlerweile an die USA ausgelieferten José Maria Marin verkündete daraufhin, für 150 Tage sein CBF-Amt ruhen zu lassen.

In einer Stellungnahme forderte Bom Senso nicht nur den sofortigen Rücktritt Del Neros, sondern "neue freie und demokratische Wahlen" der CBF-Präsidentschaft, wozu auch unabhängige Oppositionen zugelassen werden sollen.