Carlisle (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat am Montag die Hochwassergebiete im Nordwesten Englands besucht und den Flutopfern Unterstützung zugesagt. Die Überschwemmungen seien "entsetzlich" und manche Häuser seien nicht zum ersten Mal überflutet worden, sagte Cameron in Carlisle in der Grafschaft Cumbria, wo der Sturm "Desmond" am Wochenende besonders heftig gewütet hatte. Schutzmauern, die nach Überschwemmungen im Jahr 2005 gebaut worden waren, wurden von den Regenmassen einfach überspült.

