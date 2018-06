Kolding (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben bei der WM in Dänemark ihr zweites Spiel in der Gruppe C gegen Argentinien mit 33:13 (17:8) gewonnen und sich damit zumindest vom Ergebnis her für die Auftakt-Niederlage gegen Frankreich rehabilitiert. Vor 750 Zuschauern in Kolding war erneut Linkshänderin Susann Müller (SG BBM Bietigheim) mit sieben Treffern die erfolgreichste deutsche Werferin.

Schon am Dienstag (20.30 Uhr) geht es für Deutschland weiter, im dritten Gruppenspiel tritt das Team von Bundestrainer Jakob Vestergaard gegen den amtierenden Weltmeister Brasilien an. Die weiteren Gegner sind am Donnerstag und Freitag Südkorea und die Demokratische Republik Kongo. Deutschland muss in der Sechsergruppe mindestens Platz vier belegen, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.