San Francisco (dpa) - In der neuen Barbie-Puppe mit Internet-Anschluss haben Experten mehrere Sicherheitslücken entdeckt, die gewieften Angreifern einen weitreichenden Datenzugang eröffnet hätten. Einige Schwachstellen seien bereits geschlossen worden, erklärte die Firma ToyTalk, die sich um die vernetzten Funktionen kümmert, der "Washington Post".Die vernetzte "Hello Barbie" kann sich mit den Kindern unterhalten. Was sie sagen wird zur Spracherkennung an Server der Firma im Netz geschickt und ausgewertet, damit die Puppe mit passenden Sätzen antworten kann.

