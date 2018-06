Bagdad (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist am frühen Morgen zu einem Kurzbesuch in Bagdad eingetroffen. Er versprach dem Irak deutsche Unterstützung beim Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Die Stabilisierung des Irak sei ebenso wichtig wie die Suche nach einer politischen Lösung für Syrien, sagte Steinmeier nach der Ankunft. Deutschland werde dem Irak zur Seite stehen. Der IS hat große Teile des Landes unter seiner Kontrolle. Steinmeier will sich unter anderem mit Staatspräsident Fuad Massum treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.