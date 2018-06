Budapest (dpa) - Nach einer Bombendrohung gegen ein Condor-Flugzeug haben Experten der ungarischen Polizei keinen Sprengstoff an Bord der Maschine gefunden. Vorher war das Flugzeug außerplanmäßig in Ungarn gelandet. Die Maschine war auf dem Weg von Berlin-Schönefeld in den ägyptischen Urlaubsort Hurghada.

