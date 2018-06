Manchester United ohne Rooney beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) - Manchester United tritt am Dienstag im Champions-League-Spiel beim VfL Wolfsburg definitiv ohne Wayne Rooney an. Der angeschlagene englische Fußball-Nationalstürmer steht nicht im Kader, wie United am Montagmittag bekanntgab. Rooney hat eine Knöchelverletzung. Es ist nicht der einzige Ausfall für das Team von Trainer Louis van Gaal: Der Niederländer muss in dem wichtigen Spiel auf insgesamt sieben Spieler verzichten. Manchester zieht nur im Fall eines Sieges in Wolfsburg ins Achtelfinale ein. Dem VfL genügt dafür bereits ein Punkt.

BBC: FBI untersucht Blatters Rolle in Bestechungsskandal

London (dpa) - Der suspendierte FIFA-Präsident Joseph Blatter steht laut BBC erneut im Zentrum von Ermittlungen. Die US-Bundespolizei FBI untersuche die Rolle des 79 Jahre alten Schweizers in dem früheren gigantischen Bestechungsskandal um die inzwischen bankrotte Sportmarketing-Firma ISL. Rund 100 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) wurden in den 90er Jahren von der ISL an hochrangige Funktionäre des Fußball-Weltverbandes gezahlt. Unter ihnen waren auch der langjährige FIFA-Präsident Joao Havelange und das ehemalige Exekutivmitglied Ricardo Teixeira. Als Gegenleistung wurden ISL lukrative TV- und Vermarktungsrechte zugeschanzt.

Weitere Auseinandersetzungen nach Fußball-Derby in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Bundesliga-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 (0:1) ist es am Sonntagabend auch außerhalb des Stadions noch zu Auseinandersetzungen gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Montag versuchten gewaltbereite Frankfurter Fußball-Fans, eine Gruppe von Darmstädter Anhängern zu attackieren, die sich gerade auf dem Weg zur S-Bahn befand. Ein massives Polizeiaufgebot konnte verhindern, dass beide Fangruppen aufeinandertrafen. Die Frankfurter Angreifer gingen jedoch kurz darauf am S-Bahnhof zwei Journalisten an. Die Polizei bestätigte eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen die Eintracht-Fans.

Schweinsteiger droht Sperre nach Ellbogenschlag

Manchester (dpa) - Bastian Schweinsteiger von Manchester United droht wegen eines Ellbogenschlags im Premier-League-Spiel gegen West Ham United eine nachträgliche Sperre. Der englische Fußballverband FA wird am Montag Schiedsrichter Mark Clattenburg befragen, ob der Unparteiische die Szene beobachtet hat oder nicht. Sollte Clattenburg die Aktion nicht gesehen haben, könnte der Weltmeister laut englischen Medienberichten bis zu drei Partien aussetzen müssen. Schweinsteiger hatte am Samstag seinen Gegenspieler Winston Reid vor einem Freistoß mit dem Ellbogen weggestoßen.

Bayern-Rundfahrt 2016 droht wegen Finanzproblemen auszufallen

München (dpa) - Die traditionelle Bayern-Rundfahrt droht im nächsten Jahr auszufallen. Wie die Veranstalter des wichtigsten deutschen Rad-Rundrennens am Montag mitteilten, fehlen für die vom 24. bis 29. Mai geplante Austragung noch 300 000 Euro. Sollte sich die Lücke im Etat bis 20. Dezember nicht schließen, würde das Rennen abgesagt. "Wir stehen in Verantwortung gegenüber unseren Partnern, insbesondere gegenüber den Etappenstädten und auch den Teams, die für das kommende Jahr Planungssicherheit benötigen", sagte Rennchef Ewald Strohmeier.

Digel: DOSB-Chef Hörmann muss sich für "Entgleisungen" entschuldigen

Düsseldorf (dpa) - Helmut Digel fordert von DOSB-Präsident Alfons Hörmann nach dessen scharfen Attacken gegen ihn eine Entschuldigung. "Ich werde mich nicht mehr öffentlich gegen haltlose Anschuldigungen rechtfertigen oder Ihnen im Gegenzug vorhalten, dass ihr Engagement gegen Doping, objektiv betrachtet, nicht sichtbar ist", schrieb der frühere Vizepräsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF in einem Offenen Brief am Montag. "Aber eine Entschuldigung für Ihre Entgleisungen, die für mich einer persönlichen Verleumdung gleicht, erwarte ich!"