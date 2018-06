Düsseldorf feiert nächsten Sieg: 1:0 gegen Braunschweig

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat sich von der Abstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga etwas absetzen können. Die Niederrheiner bezwangen am Montag Eintracht Braunschweig mit 1:0 (1:0) und feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Interimstrainer Peter Hermann. Für Hermann sucht der Club, der auf den 13. Tabellenrang kletterte, weiterhin einen neuen Chefcoach. Vor 22 757 Zuschauern in Düsseldorf war Joel Pohjanpalo (25. Minute) erfolgreich für die Hausherren, bei denen Verteidiger Karim Haggui (56.) die Gelb-Rote Karte sah. Braunschweig erhielt einen Dämpfer im Aufstiegskampf und hat vier Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei.

CAS-Urteil wegen Platini-Einspruch noch in dieser Woche

Lausanne (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS will noch in dieser Woche ein Urteil über den Einspruch von UEFA-Chef Michel Platini gegen dessen 90-Tage-Sperre fällen. Wie das Gericht am Montag mitteilte, wird es bereits am Dienstagnachmittag zu einer Anhörung kommen. Spätestens am Freitag werde die Entscheidung verkündet, hieß es. Platini will eine Aufhebung der provisorischen Sperre erreichen. Die FIFA-Ethikkommission hatte den 60-Jährigen am 7. Oktober für 90 Tage gesperrt. Hintergrund ist eine dubios Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken im Jahr 2011 durch den ebenfalls suspendierten FIFA-Präsidenten Joseph Blatter an Platini.

Schweinsteiger droht Sperre nach Ellbogenschlag

Manchester (dpa) - Bastian Schweinsteiger von Manchester United droht wegen eines Ellbogenschlags im Premier-League-Spiel gegen West Ham United eine nachträgliche Sperre. Der englische Fußballverband FA leitete am Montag nach einer Befragung von Schiedsrichter Mark Clattenburg ein Verfahren wegen einer mutmaßlichen Tätlichkeit des deutschen Nationalmannschaftskapitäns ein. Der Unparteiische habe die Szene am Samstag nicht beobachtet, hieß es. Dem Weltmeister droht nach englischen Medienberichten eine Sperre von bis zu drei Partien. Er soll sich bis spätestens Donnerstag zu den Vorwürfen äußern.

Blatter: Keine Kenntnis über ISL-Bestechung

Zürich (dpa) - Der suspendierte FIFA-Präsident Joseph Blatter hat jede Kenntnis über die Bestechungen durch die inzwischen bankrotte Sportmarketing-Firma ISL an Fußball-Funktionäre in den 90er Jahren bestritten. "Das stimmt nicht", sagte der Schweizer in einem Interview des Südwestrundfunks (SWR) in Bezug auf die Behauptung der BBC, dass er "vollständige Kenntnis von allen Aktivitäten" gehabt und "jederzeit" informiert gewesen sei. Der britische Sender BBC stützt sich auf einen Brief, der von Blatters Vorgänger als FIFA-Chef, Joao Havelange, stammen soll. Der Brasilianer gehörte wie sein ehemaliger Schwiegersohn Ricardo Teixera zu den Funktionären, die von der ISL rund 100 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) erhalten haben sollen.

WM-Kantersieg für deutsche Handballerinnen gegen Argentinien

Kolding (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben ihren ersten Sieg bei der WM in Dänemark gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Jakob Vestergaard besiegte den Außenseiter Argentinien am Montagabend in Kolding deutlich mit 33:13 (17:8). Damit liegt die Auswahl des Deutschen Handballbunds mit 2:2 Punkten auf Rang drei der Vorrundengruppe C, nachdem sie das Auftaktspiel gegen Frankreich am Samstag deutlich mit 20:30 verloren hatte. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für das Achtelfinale. Beste Torschützin gegen die chancenlosen Argentinierinnen war Susann Müller mit sieben Treffern, davon fünf Strafwürfen.

Wolfsburg ohne Luiz Gustavo gegen Manchester United

Wolfsburg (dpa) - Luiz Gustavo vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg fällt am Dienstag im entscheidenden Champions-League-Spiel gegen Manchester United zumindest für die Startelf aus. Der Brasilianer könne "auf keinen Fall von Beginn an" spielen, sagte er am Montag nach dem Abschlusstraining des VfL. Die Rückenprobleme seien zu groß. "Ich muss mehr Muskulatur aufbauen, so habe ich sonst immer Schmerzen", sagte der Mittelfeldspieler, der zuletzt drei Pflichtspiele verpasst hatte. Ob es für den Kader reiche, müsse der Trainer entscheiden.