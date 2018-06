Jerusalem (AFP) Am Grab der Patriarchen in Hebron ist erneut ein Anschlag auf einen Juden verübt worden. Nach Angaben der israelischen Polizei erlitt das rund 40 Jahre alte Opfer bei dem Angriff am Montag lebensgefährliche Stichwunden; der Angreifer, ein junger Palästinenser, wurde erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.