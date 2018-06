Den Haag (AFP) Zehn Jahre nach ihrem Diebstahl aus einem Museum in den Niederlanden sind 24 Gemälde aus dem 17. Jahrhundert in der Ukraine wieder aufgetaucht. Die Kunstwerke von Jan Linsen, Jan van Goyen, Jacob Waben und anderen niederländischen Meistern waren 2005 aus dem Westfries-Museum in der Kleinstadt Hoorn in Nordholland gestohlen worden, wie das Museum am Montag mitteilte. Ihr Gesamtwert war damals auf zehn Millionen Euro geschätzt worden. Die Diebe hatten auch einen Teil der Silbersammlung des Museums mitgehen lassen.

