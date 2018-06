Freiburg (dpa) - Wegen Mordes an einem mutmaßlichen Vergewaltiger sind ein 18 Jahre alter Schüler und sein Vater zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Es ging um einen Fall von Selbstjustiz. Das Landgericht Freiburg sprach den Teenager und den 48 Jahre alten Vater des Mordes schuldig und verhängte gegen den 18-Jährigen eine achtjährige Haftstrafe. Der Vater erhielt lebenslang. Der junge Mann hatte zugegeben, im Juni des vergangenen Jahres in Neuenburg am Rhein mit dem Vater den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Schwester in einen Hinterhalt gelockt und getötet zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.