Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verfügt Experten zufolge über monatliche Einnahmen in Höhe von rund 80 Millionen Dollar (knapp 74 Millionen Euro) - gerät allerdings finanziell zunehmend unter Druck. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Analyse des Instituts IHS hervorgeht, generiert die Gruppe die Hälfte ihrer Gelder aus der Eintreibung von Steuern von Bewohnern ihres sogenannten Kalifats sowie aus der Konfiszierung von Eigentum. Etwa 43 Prozent der Einnahmen stammt demnach aus dem Ölhandel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.