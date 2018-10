Istanbul (AFP) Im Streit um den Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei haben Bilder eine russischen Soldaten in türkischen Hoheitsgewässern für neue Spannungen gesorgt. Die Regierung in Ankara bestellte am Montag den russischen Botschafter Andrej Karlow ins Außenministerium ein, wie ein Vertreter des Ministeriums sagte. Mehrere türkische Medien hatten am Sonntag Bilder von einem Soldaten auf dem russischen Kriegsschiff "Cäsar Kunikow" gezeigt, der bei der Durchfahrt durch den Bosporus offenbar ein Abschussgerät für eine Flugabwehrrakete in Position hielt.

