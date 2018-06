Genf (AFP) Die Konfliktparteien im Jemen wollen wieder Friedensverhandlungen führen. Wie der UN-Sondergesandte Ismail Ould Cheikh Ahmed am Montag mitteilte, sollen die Gespräche am Dienstag kommender Woche in Genf beginnen. Neben Vertretern von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi sollen die Huthi-Rebellen und Vertreter der Partei von Ex-Machthaber Ali Abdallah Saleh an den Gesprächen teilnehmen. Der Allgemeine Volkskongress, der bis zum Sturz Salehs 2011 jahrzehntelang die Politik im Jemen dominiert hatte, ist nicht offiziell mit den Rebellen verbündet, einige Parteimitglieder unterstützen sie aber.

